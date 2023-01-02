聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北季風+南方雲系影響 宜蘭、花蓮大雨特報
東北季風及南方雲系影響，中央氣象局發布宜蘭縣、花蓮縣大雨特報，今天東部地區及東北部山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
氣象局說，今、明兩天東北季風及南方雲系影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨並有局部大雨發生的機率，今天其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，明天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區及馬祖仍有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。今、明兩天東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言