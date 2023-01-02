東北季風+南方雲系影響 宜蘭、花蓮大雨特報

東北季風及南方雲系影響，中央氣象局發布宜蘭縣、花蓮縣大雨特報，今天東部地區及東北部山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局說，今、明兩天東北季風及南方雲系影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨並有局部大雨發生的機率，今天其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，明天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區及馬祖仍有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。今、明兩天東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

商品推薦