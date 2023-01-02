因金剛經結緣 企業出資讓方東美寓所重生成「東美院」

位於台北巿中正區牯嶺街的方東美寓所是哲學大師方東美過去的住所，是台灣大學前身—台北帝國大學所建的教授宿舍群之一，近年因無人居住房舍傾頹，力麒建設、至美國際企業董事長郭淑珍和寓所因佛經結緣，不忍該地廢置，自行出資千萬修復，讓寓所重生為「東美院」，未來希望能找老師在該處講解佛經和人生哲學，延續該地的哲理氣息。

方東美寓所位於台北市牯嶺街60巷4號，是台灣大學哲學系前教授方東美生前住所，建於1929年，方東美過世後妻子持續住到1991年，之後房舍便閒置，2007年登錄為歷史建築。

比鄰的牯嶺街60巷6號也是教授宿舍群之一，台北市文化局調查，6號的房舍建築格局宏整，使用的建材非常精緻，包括清水磚、石階、洗石子牆基、地磚舖面、檜木梁柱等，反映當時宿舍庭園特徵。

方東美因228事件應國民政府之托來台灣宣慰，後受聘執教於台大哲學系至1973年退休，他晚年融會中西哲學，建立起新儒學思想體系，被推崇為新儒學的哲學起源，淨空法師即是早年因為聽了方東美的講解而被導入佛門。

文化局表示，方東美寓所修復前因長期乏人管理，建築屋面嚴重坍塌，文化局在2017年請台大提出緊急加固措施及搶修計畫，並協助完成修復及再利用計畫，由台灣大學公告徵求民間投資人整建營運。

郭淑珍說，寓所附近有幾處力麒建設的房子，她當初到建案時看到寓所房舍傾頹，打聽之下知道是台大教授宿舍群，不忍房舍就這樣毀壞，也想給購買她建案的客戶一個更好的生活環境，於是決定自己出資4千多萬投標修復。

文化局表示，整修後方東美寓還原日式格局，屋架為杉木、門窗採檜木修復，古蹟建築保存狀況良好，檜木梁柱及設施多為原物；庭園造景則請建築師卓銀永納入日式庭園元素，設計有枯山水及心字池，豐富園區景觀。東美院整建完成後供應日本懷石料理體驗、茶文化推廣，並定期辦理藝文展覽。

郭淑珍說，她會去聽老師講解金剛經、心經，方東美則是研究華嚴經，她因研讀金剛經而認識方東美，和寓所可說是因佛法結緣，她希望未來能找老師到寓所講人生哲學或佛經，最希望能找到蔣勳來談人生哲理。

文化局副局長田瑋說，以後可以辦公益活動，或是和文學、文化資產有關的講座， 讓多更多人了解過去居住者對國家的貢獻，讓更多有緣人來接收相關資訊，加強展示建物的歷史脈絡。 方東美寓所經過整修後變身為東美院。記者徐偉真／攝影 東美院的日式庭園，設計有枯山水及心字池。記者徐偉真／攝影 東美院。記者徐偉真／攝影 東美院。記者徐偉真／攝影 東美院。記者徐偉真／攝影 東美院提供的懷石料理，採預約制。記者徐偉真／攝影 東美院。記者徐偉真／攝影

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