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敏感者注意！ 東北季風影響 高屏地區夜間空品恐亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到東北季風及南方雲系北移影響，屏東（枋山）地區夜間空氣品質可能達到橘色提醒。圖／取自空品監測網
受到東北季風及南方雲系北移影響，屏東（枋山）地區夜間空氣品質可能達到橘色提醒。圖／取自空品監測網

受到東北季風及南方雲系北移影響，屏東（枋山）地區夜間空氣品質可能達到橘色提醒，亮起對敏感族群不利的橘燈，環保署提醒民眾需多防範，減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天受東北季風影響及南方雲系北移，環境風場為東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。

今天各地空品，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區夜間可能達橘色提醒等級。

環保署表示，3日仍受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

環保署表示，4日持續受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

東北季風 宜蘭 空氣品質

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