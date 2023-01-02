農友留意！新增「綠色環境給付計畫」獎勵金明受理申報
「112年綠色環境給付計畫」明天起到2月4日受理農民申報，為了避免有農民沒注意、忘記申報喪失獎勵機會。台南市政府農業局今天呼籲農友受理期間帶證明文件至戶籍所在地公所申報，土地包含多個鄉鎮區者在一個區公所申辦，可同時申報全年兩個期作。
農業局長李建裕表示，政府為調整國內稻米供過於求產業結構問題、提高國產糧食供應及維護有限農地資源，今年第1期作起針對未具基期年資格非都市土地特定農業區及一般農業區的農牧用地，除可申報飼料用硬質玉米及青割玉米，新增牧草及高粱兩項作物，請農友踴躍申報。
李建裕指出，今年申報期間適逢多日春節年假， 請農民不要忘記申報，也會請公所及農會多宣導，希望民政及農會體系共同協助農民在期限內完成申報。
農業局農務科長許文耀表示，政府的各種獎勵措施每年都有非常少數農民因故遺漏或忘記申報而喪失機會。無論參加哪種措施都務必請於規定時間內完成申報作業，逾期將無法受理，請農友儘早完成申報，也可安心好過年。
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