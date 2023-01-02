長榮航班今恢復正常 春節危機解除？民航局：不能樂觀

長榮航勤集體臨時請假，讓元旦假期航班大亂，影響旅客權益，為讓傷害降到最低，連長榮航勤董事長、總經理等高階主管都到第一線搬行李，今天航班影響趨緩，長榮航勤不排除春節連假也集體請假。是否危機解除，交通部民航局說，不能太樂觀，也會持續溝通中。

民航局助航組長黃武強表示，根據了解，長榮航空尚未提出針對這次事件，公司會有什麼處理與調整，但他認為公司明天上班後應該會有些準備。

由於今天長榮班機還算正常運作，是否代表長榮航勤可能的春節集體請假危機解除？黃武強說，「不能這麼樂觀」，對於農曆年的交通疏運，還是會有衝擊，建議長榮航空應該好好傾聽員工的心聲，集團仍應該有正面積極的回應。

黃武強表示，原本各航空站的地勤人員都有相互支援的協議，但現在這樣的狀況，未來協議可以發揮多大的效用，後續還要觀察，包括地勤業者、員工都要了解，民航局的立場是不要影響到旅客權益。

他表示，昨天長榮航勤臨時請假人數100多人，今天僅30多名員工臨時請假，加上長榮航勤所有主管都出來搬行李，他清晨5、6點找協理找不到人，結果後來發現是在地下室搬行李，收訊不好所致；把所有的主管全部「call回來」，所以上午的行李作業順暢；除了人員調派以外，常對於航班優先順序也有調整，客運優先、貨運暫緩減少抱怨，大致今天延遲的班機僅10、20分鐘，和昨天動輒1、2個小時相比，狀況大幅改善。

長榮企業工會顧問周聖凱表示，長榮高層並沒有和長榮航勤溝通，這是個別自發請假行動，訴求不好統整，長榮航空態度很硬，覺得年終跟調薪都給了，目前沒有要進一步調整，1個月年終和月加薪2000元，讓長榮航勤員工非常不滿，他們的訴求，比較明確的是可以比照母公司三個月；至於加薪部分，員工各有想法不同；比較大的困難點，在於長榮航勤沒有組織性的協商，但若有需求，工會會協助，目前觀望中。

周勝凱表示，今天長榮航勤請假人數較少，並不會因此員工失去了談判基礎，因為集體請假原本就是有時人多、有時人少，這樣也會造成航班運作的不穩定性，雖然長榮航勤的工作內容並非空服員、機師這樣的超高技術，但因為平時工作很辛苦，願意去做的也不多，也不是馬上可以被取代的，大規模請假的不穩定性造成航班延誤，長榮的商譽也會受損。

周勝凱表示，這兩天接到很多員工電話，今天請假人較少，並非抗爭鬆動，今天請假的人數也在預期中，本來昨天就是高峰，會慢慢趨緩，現在比較擔心的是春節，對整體航空業的影響還是有的，如果集體請假，空服員、地勤、機師都會受到影響，比如昨天、前天很多人請假，其他員工就要支援加班，連動影響不小。 長榮航空爆發勞資爭議，桃園機場昨天起因長榮航勤員工請假，導致長榮航空多架班機延遲起飛，上班員工忙著搬運行李。本報資料照片

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