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蘇花路廊今天有1萬輛車北返 四區處建議用路人走蘇花改
今天元旦連假收假日，蘇花改及蘇花公路的蘇花路廊路況，雖然車多但還算順暢，公路總局第四區養護工程處預估北上車流量約1萬輛，上午，崇德至蘇澳北上經台9線（蘇花改）行駛時間約75分鐘，經台9丁線（蘇花公路）行駛時間約116分，建議用路人多利用行駛蘇花改，節省時間。
四區處統計截至上午10點，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量1072輛、花蓮往宜蘭北向為1883輛，北上每小時交通量維持約400到600輛，上午11點逐漸湧現北返車潮，將依照車流量適時進行蘇花路廊的號誌調控。
經統計元旦當天與去年元旦的車流做比較，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下方向全日車流量為5765輛，花蓮往宜蘭北上方向車流量1萬1286輛，南下車流較111年元旦同日減少約22%，北上車流減少約4%，因為宜花地區連日陰雨，影響民眾出遊，蘇花路廊整體行車還算順暢。
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