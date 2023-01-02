快訊

你想60歲就退休嗎？專家建議持續工作比早退更好更輕鬆

烏東巴赫姆特血戰 官兵身心俱疲「我就是送死的人肉耗材」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5昨晚塞到12點今繼續塞 中午北上「紫爆」4公里

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北上各交流道，車陣大排長龍等著要上國道。圖／警方提供
國5北上各交流道，車陣大排長龍等著要上國道。圖／警方提供

國5昨天出現元旦連假北返車潮，晚間9時高乘載管制結束後車潮爆增，主線雪隧回堵長達6公里，各交流道也都出現排隊車龍，直到隔天零時才恢復順暢。今天上午持續車多，高公局9點40分啟動主線儀控，將近中午雪隧前「紫爆」回堵4公里，警方估計今天會塞到晚上8點。

很多國5用路人昨晚歷經恐怖的塞車夢魘，今天白天還是會大塞。下午2點到9點，高公局實施國5北上高乘載管制，通常在高乘載管制前後會出現一波車潮。上午9點多北上已有車潮湧現，將近中午時，進入雪隧前的紫爆約4公里路段，時速只有7、8公里，用路人龜速向前，雨中走走停停。

高公局上午8點已經針對國5啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9時40分啟動國5北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，目前各交流道前的匝道管制回堵車陣長達1公里至1.5公里。

警方預估北返壅塞情形會一直持續至晚上，但由於有些車輛已在昨晚北返，今天應該不致於塞到深夜或凌晨。

將近中午雪隧前紫爆回堵4公里，時速只有個位數，用路人走走停停。圖／截自高公局即時路況系統
將近中午雪隧前紫爆回堵4公里，時速只有個位數，用路人走走停停。圖／截自高公局即時路況系統
高公局9點40分啟動國5主線儀控，將近中午雪隧前「紫爆」回堵4公里，警方估計今天會塞到晚上8點。圖／截自高公局即時路況系統
高公局9點40分啟動國5主線儀控，將近中午雪隧前「紫爆」回堵4公里，警方估計今天會塞到晚上8點。圖／截自高公局即時路況系統

高乘載管制 雪隧

延伸閱讀

明日收假高公局估交通量多三成 九大地雷路段容易塞

元旦連假第2天 雪隧回堵3.5公里

北上車潮湧現！國5雪隧回堵「紫爆」4公里 時速剩5公里

不斷更新／午後北返車潮激增 國5宜蘭至頭城「紫爆」 雪隧回堵4.5公里

相關新聞

航勤董事長、總經理上第一線搬行李 長榮航班今恢復正常

因不滿年終獎金僅1個月，長榮航勤元旦連假前兩天有上百人臨時請假，航班大亂；經過交通部長王國材、民航局介入溝通，根據了解，...

冬雨綿綿…今天水氣最多 周五冷空氣南下逼近冷氣團等級

冬雨綿綿，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，來自南海的大片暖濕水氣，沿著底層東北季風冷空氣...

不斷更新／收假日國5北返車流「紫爆」 雪隧回堵4.5公里

今天是元旦連續假期收假日，目前國道車流大致順暢，國5一早已出現北返車潮。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

仙氣逼人！女中學生「開胸衣熱舞」影片瘋傳 網友驚歎：漂亮到哭

台灣美女特別多？網上近日瘋傳一段「仙氣逼人」的女中學生跳舞影片，擁有白皙皮膚、清新長髮、圓圓大眼睛的她，相貌甜美之餘又大跳青春性感舞蹈，讓網民看後大讚「漂亮到哭」、「清純的小妹妹，好漂亮」。

長榮航班今恢復正常 春節危機解除？民航局：不能樂觀

長榮航勤集體臨時請假，讓元旦假期航班大亂，影響旅客權益，為讓傷害降到最低，連長榮航勤董事長、總經理等高階主管都到第一線搬...

蘇花路廊今天有1萬輛車北返 四區處建議用路人走蘇花改

今天元旦連假收假日，蘇花改及蘇花公路的蘇花路廊路況，雖然車多但還算順暢，公路總局第四區養護工程處預估北上車流量約1萬輛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。