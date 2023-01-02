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國5昨晚塞到12點今繼續塞 中午北上「紫爆」4公里
國5昨天出現元旦連假北返車潮，晚間9時高乘載管制結束後車潮爆增，主線雪隧回堵長達6公里，各交流道也都出現排隊車龍，直到隔天零時才恢復順暢。今天上午持續車多，高公局9點40分啟動主線儀控，將近中午雪隧前「紫爆」回堵4公里，警方估計今天會塞到晚上8點。
很多國5用路人昨晚歷經恐怖的塞車夢魘，今天白天還是會大塞。下午2點到9點，高公局實施國5北上高乘載管制，通常在高乘載管制前後會出現一波車潮。上午9點多北上已有車潮湧現，將近中午時，進入雪隧前的紫爆約4公里路段，時速只有7、8公里，用路人龜速向前，雨中走走停停。
高公局上午8點已經針對國5啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9時40分啟動國5北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，目前各交流道前的匝道管制回堵車陣長達1公里至1.5公里。
警方預估北返壅塞情形會一直持續至晚上，但由於有些車輛已在昨晚北返，今天應該不致於塞到深夜或凌晨。
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