元旦連假收假日 蘇花路廊崇德段北返車流稍多
今天是元旦連假收假日，花蓮持續降雨，上午蘇花路廊台9線克尼布東路口車流較少，崇德段北上車流稍多，整體交通順暢。公路總局預估中午後會出現北返車潮，整天下來預計有1萬餘輛車北上。另在台8線、台14甲線發生零星意外，所幸雪季勤務員警化險為夷，保障遊客生命安全。
新城警分局表示，今天台9線145公里處、克尼布東路口與146.4公里路段，南北車流稀少，交通順暢，車輛行進秩序良好。台9線崇德段北上車輛稍多，即使下雨氣溫寒冷，員警仍指揮交通，維護交通安全。
現在適逢雪季，海拔逾3400公尺合歡山聚集許多遊客，原本開心出遊卻頻頻發生突發事故，幸好有員警相助解決困難。
新城警分局指出，合歡山雪季員警先是在跨年夜8點多獲報，台8線中橫公路137公里有名魏姓遊客的車輪陷入山溝，請求協助。警分立即帶著工具趕赴救援，順利將車輛順利拉上馬路。
昨天員警執勤中，有人通報詹姓女遊客因急性高山症，後腦漲痛不已，警方立即啟動接駁救護機制，將人扶進巡邏車奔赴南投救護，並請南投仁愛分隊派遣救護車上山，雙方於中途台14甲線翠峰段接駁，順利讓詹女送往埔里榮民醫院急救。
後來警方連續接獲2名遊客車輛輪胎在石門山爆胎，員警化身救援隊暫時補胎，所幸2輛車的爆胎都是鐵釘扎破，不是畫出一大條裂痕，提醒遊客下山一定要去輪胎行請業者檢視輪胎情況。
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