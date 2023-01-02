冬雨綿綿…今天水氣最多 周五冷空氣南下逼近冷氣團等級

冬雨綿綿，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，來自南海的大片暖濕水氣，沿著底層東北季風冷空氣上升，從南海北部延伸到台灣附近，形成了明顯的層狀雲區，加上長江流域有短波淺槽東移，整體環境不穩定，各地都有下雨的狀況。

不過，他說，短波淺槽位置較偏北同時並不深厚，動力條件不夠強，帶來降雨的雲層都是以層狀雲為主，這種配置算是滿典型的冬雨綿綿型態。

他表示，春雨也常常是這樣的配置，只是到了春天季節3-4月的大氣不穩定度會更高，甚至會有雷雨發生的機會。

吳聖宇說，這次的降雨以預報模式來看算是很慢才掌握到，原本假期前看起來頂多是雲量偏多、迎風面易降雨，沒想到最後演變成各地都有雨、迎風面降雨特別大的狀況。

「今天應該是水氣最多，降雨相對最明顯的一天」，吳聖宇說，各地有陣雨或短暫陣雨，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶雨勢較大，有機會達到大雨或以上等級累積雨量。

他說，明天水氣稍微減少一些，西半部新竹以南地區的降雨可望趨緩或停止，轉為多雲或陰，山區仍有些短暫陣雨機會，東北季風迎風面的北部、東半部同樣持續是有雨的天氣，仍可能有局部大雨或以上等級的累積雨量出現，東北部一帶已經連續多日出現明顯的降雨，要小心山區道路或坡地的狀況，出門要記得帶雨具。

吳聖宇說，預期周三到周四仍是東北季風影響的天氣型態，迎風面桃園以北到東半部地區仍是陰雨天氣為主，西半部地區恢復多雲到晴。

他表示，周五有一道冷鋒的尾端將會快速掠過台灣附近，迎風面北部、東半部地區在冷鋒掠過後，降雨將有逐漸減緩的機會。

到了周六、周日，他說，因為乾冷空氣南下，包括北部、東半部在內，各地都可望是較為穩定、多雲或晴的天氣型態。北部、東半部的朋友可能要再多忍耐幾天陰雨的天氣了。

今明兩天受東北季風影響，北部、東北部白天高溫17-19度，中部、花東地區高溫21-23度，南部地區高溫23-25度，夜晚到清晨中部、北部、東北部低溫15-17度，局部單點可能降到13-15度間，南部及花東低溫17-19度，局部單點可能降到15-17度間，他說，整體溫度偏涼，但並不會特別冷。

吳聖宇說，周三到周四東北季風帶來的涼冷空氣慢慢減弱，北部、東北部白天的高溫會慢慢回升到20度以上，但是上升的幅度有限，中部、花東地區高溫會回升到23-25度，南部有機會回升到25-27度。

他說，夜晚清晨低溫變化不大，中部、北部、東北部一帶維持在15-17度，局部13-15度左右，整體仍是北台灣較偏涼，其他地方舒適到較溫暖的分布。

周五冷鋒掠過後，冷空氣南下，溫度將有由北往南下降的趨勢，他表示，雖然天氣好轉，各地都有陽光，但是預期周末期間北部、東北部白天高溫有機會壓到20度以下，夜晚清晨在中部以北到東北部空曠地區要留意輻射冷卻低溫，不排除又會有11-12度左右的低溫出現，接近大陸冷氣團等級，提醒大家注意。 來自南海的大片暖濕水氣，沿著底層東北季風冷空氣上升，從南海北部延伸到台灣附近，形成了明顯的層狀雲區，加上長江流域有短波淺槽東移，整體環境不穩定，各地都有下雨的狀況。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

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