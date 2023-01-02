航勤董事長、總經理等高階主管和行政人員處理行李 長榮航班目前大致正常
因不滿年終獎金僅1個月，長榮航勤元旦連假前兩天有上百人臨時請假，航班大亂；經過交通部長王國材、民航局介入溝通，根據了解，今天請假人數已少，加上長榮航空加派支援人力，連行政人員、高階主管都站上第一線協助處理行李業務，截至上午為止，除少數轉機航班因天候狀況不佳延遲以外，從桃園機場出發的航班大致正常。
長榮海運豪發45個月以上年終羨煞國人，長榮航空也可拿到3個月年終，但長榮航勤年終僅領1個月，引發航勤員工不滿；長榮航勤負責裝卸貨物、旅客行李搬運，機艙客艙清潔等工作，任務繁重，長年缺人，加上同業挖角，元旦連假爆發不滿情緒，自發性請假。
根據民航局掌握資訊，長榮航勤疫情前有員工2490人，目前有1890人，昨天早上，原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假，總共請假人數151人，占總數三成。
導致長榮航班無法正常運作，截至昨晚7點，共有79班次航班受到影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，其中，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。
據了解，交通部長王國材、民航局長林國顯昨天介入溝通，長榮航空也持續跟員工溝通，今天長榮航班大致正常，有少數約4、5班班機延誤，是因為天候不佳、轉機延遲所致，台灣出發的航班大致都正常飛出。
由於長榮航勤員工臨時請假，長榮航空也增派人力支援，據了解，包括董事長、總經理、協理等高階主管，甚至長榮航空的行政人員都第一線協助行李業務，補足人力缺口，根據民航局掌握，今天請假人數已大幅減少約30、40人。
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