收假日午後將出現北返車潮 公路總局公布易塞車路段
今天是元旦連假收假日，公路總局說，今天上午各路段目前路況順暢，依照國人連續假期旅次特性，預計下午至晚間民眾會陸續返回工作地，預計台61線香山、竹南及中彰大橋路段北上、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統等路段將會開始出現車潮。
昨天下午時段全國部分觀光路段及主要幹線路段有車流量較高情形，包含台2線大武崙至萬里路段雙向、淡水路段雙向、台 3 線大湖路段雙向、台7線慈湖路段雙向、台14甲線合歡山路段雙向、台21線九龍路口至水社路段日月潭周邊及台26線楓港至墾丁南向皆有出現短暫壅塞。
為滿足民眾返回工作崗位乘車需求，公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6082班次，疏運10萬9214人，疏運人數較去年同期減少9%。東部國道客運路線共計行駛1519班次，疏運2萬5359人，疏運人數較去年同期減少5%。
公路總局說，省道相關路況資訊，用路人可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局網「元旦疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
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