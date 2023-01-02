元旦連假國道清水服務區湧人潮 麗寶跨年和元旦15萬人次

元旦連假今天結束，國道三號清水服務區連日人車多，上月30日到昨天為止，到清水服務區人數約4萬6000人，平常假日一天約1萬5000人；麗寶樂園渡假區跨年和元旦二天內就湧進15萬人次。

國道三號清水服務區表示，清水服務區平常假日就人車多，一天到客數約1萬5000人，元旦連假也多，許多人要南下或北上，經過清水服務區休息，也進入服務區消費，服務區在元旦連假安排表演，吸引遊客參觀，從上月30日到昨天為止，清水服務區到客數共4萬6000人。

麗寶樂園渡假區表示，跨年和元旦假期共湧入園區15萬人次，熊大麗寶小鎮剛開園，採預約制，第一天營運約1000人入場，今天收假，仍有很多遊客到訪。 麗寶樂園渡假區內的熊大麗寶小鎮，吸引遊客到訪。圖／麗寶樂園渡假區提供 元旦連假，國道三號清服務區人多，停車場也車多。圖／民眾提供

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