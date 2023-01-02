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周五入夜乾冷空氣襲台 彭啟明：低溫有機會逼近冷氣團等級

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
周五晚間至周六會再有冷空氣南下，低溫有機會接近大陸冷氣團等級。本報資料照片
周五晚間至周六會再有冷空氣南下，低溫有機會接近大陸冷氣團等級。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天還是水氣頗多，連中南部也飄了些雨，預計東北季風影響至周三，周四、周五氣溫回升、水氣減少。

彭啟明說，周五晚間至周六會再有冷空氣南下，這波強度較強，低溫有機會接近大陸冷氣團等級，水氣偏少，因此會比較偏向乾冷的型態，不過冷的時間非常短，到了周日高壓迅速東移出海，氣溫又會很快地回升。

今天是元旦連假收假日，天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，東北季風影響，不過冷空氣強度稍微減弱，白天高溫在南方雲系北上影響下，全台的雲量偏多，因此沒辦法明顯的回升，北部、東半部19-22度，中南部21-24度，整天都還是比較偏向濕涼感受。

天氣方面，林琮訓說，視雲系移入的狀況，各地都有短暫下雨的機會，越往北下雨機會越高，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭在東北季風及地形配合下，降雨較連續且明顯，累積雨量較多，前往活動要多加留意。

林琮訓說，今晚到明天大陸上後方的冷空氣要逐漸遞補下來，東北季風的強度有再增強的趨勢，天氣上來說西半部受到水氣的影響有比較趨緩，以多雲到陰為主，北部、東半部則是持續陰雨天氣。氣溫小幅下滑，北部、東北部高溫將不滿20度，感受會比今天更冷一些，中南部、花東則不太受影響，低溫部分各地略降1-2度，介於14-16度。

相似天氣會持續到周三，林琮訓表示，周四隨著大陸高壓出海，環境轉東北至偏東風，水氣減少，迎風面北海岸至東北角、宜蘭仍有短暫雨，但北部市區天氣將變得比較穩定，白天甚至有陽光露臉的機會，氣溫回升。

林琮訓說，中南部天氣多雲到晴，不過要留意日夜溫差又會變得比較大，早晚輻射冷卻作用會變得比較明顯，有機會出現較低的氣溫，要做好保暖。

林琮訓表示，目前看來周五晚間至周六會再有冷空氣南下，這波強度較強，低溫有機會接近大陸冷氣團等級，水氣偏少，因此會比較偏向乾冷的型態，不過冷的時間非常短，到了周日高壓迅速東移出海，氣溫又會很快地回升，中長期來看後續雖然還有東北季風南下，不過冷空氣的強度都不是很夠，也沒有明顯的南方水氣北上，大致就是維持北東涼涼冷冷，中南部日夜溫差較大的型態。

彭啟明 冷氣團 低溫

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