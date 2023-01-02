仙氣逼人！女中學生「開胸衣熱舞」影片瘋傳 網友驚歎：漂亮到哭

台灣美女特別多？網上近日瘋傳一段「仙氣逼人」的女中學生跳舞影片，擁有白皙皮膚、清新長髮、圓圓大眼睛的她，相貌甜美之餘又大跳青春性感舞蹈，讓網民看後大讚「漂亮到哭」、「清純的小妹妹，好漂亮」。

綜合媒體報道，YouTube頻道「Mobius Dance舞動青春」上周四（2022年12月26日）上傳台中二中校慶學生跳舞影片，在芸芸舞者中，一名充滿「仙氣」的女中學生卻「脫穎而出」成為眾人焦點。

從影片見到，該女高中生擁有白皙皮膚、清新長髮、圓圓大眼，穿着開胸連身衣，露出側腰，配合性感青春熱舞，成功吸引了全場眼球，短短1分36秒的影片，有數以十萬計人次瀏覽。

影片目前已設為「私人影片」無法播放，但已被截圖再瘋傳。不少網民看後直呼「仙氣逼人」、「真的挺可愛的女孩子」、「漂亮到哭」、「清純的小妹妹，好漂亮」、「年輕就是本錢」、「台灣美女真的很多」。但也有網民認為不應形容得太誇張，「青春洋溢有，仙氣逼人就太過譽了！」。

女生「仙氣」模樣成為全場焦點。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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