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台南也飄雨了 鄭明典：潮濕空氣通過 不限迎風面
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有潮濕空氣通過，這是東北季風上方潮濕空氣帶來的降雨，所以雨區不限在東北季風的迎風面。雨不特別大，但是雨中活動還是不方便，請注意安全。網友留言「還以為春雨提前報到了」、「連台南也飄雨了」。
氣象局說，今天東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部，桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。
氣象局說，3000公尺以上高山有零星降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。
明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，澎湖、金門及其他地區為多雲到晴。今明兩天，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
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