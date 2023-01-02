不斷更新／元旦收假日國道9地雷路段 國5北返上午9時前出發

（8:40更新）

今天為元旦連續假期收假日，國5上午已出現北返車潮。高速公路局說，目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為7.9百萬車公里。預估今天交通量為110百萬車公里

高公局預判上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

高公局說，昨天全日交通量為109.8百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.1倍，昨天下午除國1北向頭份至湖口於昨晚10時、國3北向關西至三鶯於昨晚9時及國5北向頭城至坪林路段於今天凌晨0時紓解外，其餘路段於昨晚6時後大致順暢。至於今日0-5時交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.5倍。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

（7:45更新）

今天是元旦連續假期收假日，目前國道車流大致順暢，國5一早已出現北返車潮。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。 國道交通疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

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