東北季風影響 北部濕涼 吳德榮：周四好轉 周五再變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天迎風面低層雲堆積，南海移入的中層雲系籠罩全台；迎風面及中層雲有降水回波伴隨，迎風面明顯降雨，西半部亦有降雨。

他說，今天仍受東北季風影響，北、東偶雨；南海有中層雲系移入，西半部亦有降雨，高屏較零星。北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。北部16至22度，中部16至24度，南部17至25度，東部16至24度。

吳德榮表示，明天、周三東北季風略增強，氣溫微降；仍是北、東偶雨、新竹以南晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。周四東北季風減弱，氣溫升，天氣好轉，西半部晴、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮說，周五、周六另一波東北季風南下，氣溫下降；周五北、東有局部短暫雨的機率；周六轉乾、各地晴朗穩定。周日東北季風減弱，各地持續晴朗穩定，氣溫回升。各國最新模式皆顯示，未來10天冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。 今天仍受東北季風影響，北、東偶雨；南海有中層雲系移入，西半部亦有降雨，高屏較零星。北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。本報資料照片

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