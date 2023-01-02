故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書
故宮北院「國寶聚焦」展室，5日將展出北宋文豪蘇東坡最後一件書法作品「致知縣朝奉尺牘」，是蘇東坡辭世前三個月完成的書法，也是蘇東坡存世墨蹟當中年代最晚的一件作品，素有「絕筆」之稱，被文化部指定為國寶。
此作又稱「江上帖」或「邂逅帖」，蘇東坡晚年屢遭貶謫，顛沛流離之際，與老友杜孟堅在江上重逢，感慨之際寫下此信，文字簡約凝練，情感真摯深刻。蘇東坡一生宦海浮沉，漂泊不定。晚年撫今追昔，題曰：「心似已灰之木，身如不繫之舟。問汝平生功業，黃州惠州儋州。」在生命的最後階段，他面對老友至交，信中用「懷仰世契，感悵不已」八字，平和從容地形容自己的一生，不憤怒也不抱怨，配上俊逸高潔的墨跡。從這封絕筆信，可以看見蘇東坡高亮的人格。
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