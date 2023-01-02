蘇東坡絕筆 周四故宮亮相

故宮北院「國寶聚焦」展室，五日將展出北宋文豪蘇東坡最後一件書法作品「致知縣朝奉尺牘」，是蘇東坡辭世前三個月完成的書法，也是蘇東坡存世墨蹟當中年代最晚的作品，素有「絕筆」之稱，被文化部指定為國寶。

此作又稱「江上帖」或「邂逅帖」，蘇東坡晚年屢遭貶謫，顛沛流離之際，與老友杜孟堅在江上重逢寫下此信，他用「懷仰世契，感悵不已」八字，平和從容地形容自己的一生，配上俊逸高潔的墨跡，看見蘇東坡高亮的人格。

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