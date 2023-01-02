聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇東坡絕筆 周四故宮亮相

聯合報／ 記者陳宛茜
蘇東坡絕筆 周四故宮亮相 故宮北院「國寶聚焦」展室，五日將展出北宋文豪蘇東坡最後一件書法作品「致知縣朝奉尺牘」，是蘇東坡辭世前三個月完成的書法，也是蘇東坡存世墨蹟當中年代最晚的作品，素有「絕筆」之稱。圖／故宮提供
蘇東坡絕筆 周四故宮亮相 故宮北院「國寶聚焦」展室，五日將展出北宋文豪蘇東坡最後一件書法作品「致知縣朝奉尺牘」，是蘇東坡辭世前三個月完成的書法，也是蘇東坡存世墨蹟當中年代最晚的作品，素有「絕筆」之稱。圖／故宮提供

故宮北院「國寶聚焦」展室，五日將展出北宋文豪蘇東坡最後一件書法作品「致知縣朝奉尺牘」，是蘇東坡辭世前三個月完成的書法，也是蘇東坡存世墨蹟當中年代最晚的作品，素有「絕筆」之稱，被文化部指定為國寶。

此作又稱「江上帖」或「邂逅帖」，蘇東坡晚年屢遭貶謫，顛沛流離之際，與老友杜孟堅在江上重逢寫下此信，他用「懷仰世契，感悵不已」八字，平和從容地形容自己的一生，配上俊逸高潔的墨跡，看見蘇東坡高亮的人格。

蘇東坡 國寶 故宮

延伸閱讀

故宮為超高齡社會超前部署 與北榮合作「今牌人生」

故宮文物也能延緩失智 醫：藉卡牌鼓勵長者社交、思考

故宮國寶二度遊彰化今重磅開展 翠玉白菜再度亮相

【專家之眼】這個院長演很大：為把蘭千趕出故宮？

相關新聞

長榮航勤集體休假 79航班大亂

因不滿年終遠低長榮集團其他公司，加上長期人力不足、工作繁重，長榮航勤昨傳出有一五一名員工元旦自主「依法休假不加班」，導致...

國道今湧收假車潮 9大路段易塞車

今天為元旦連假收假日，交通部高公局表示，預估國道整體交通量為平日年平均的一點三倍，其中北向交通量可達平日年平均一點四倍，...

南部迎曙光撲空 民眾笑等明年

南部迎接第一道曙光失望了！台南左鎮區二寮、嘉義縣阿里山國家森林遊樂區、屏東墾丁龍磐公園及台東太麻里曙光園區昨早下雨，讓民...

少子衝擊 醫院零星迎元旦寶寶

各地喜迎元旦寶寶，但少子化影響，台中、桃園元旦出生的新生兒銳減，與10年前成群結隊的盛況落差很大，台中市8家主要醫院昨天...

長期人力不足、薪情不佳 「長榮員工不排除發動勞資爭議」

長榮航勤爆發勞資爭議，員工請假事件持續進行中。因長榮航勤並無工會，昨多個航空工會出聲力挺，盼長榮集團提高長榮航勤年終及薪...

蘇東坡絕筆 周四故宮亮相

故宮北院「國寶聚焦」展室，五日將展出北宋文豪蘇東坡最後一件書法作品「致知縣朝奉尺牘」，是蘇東坡辭世前三個月完成的書法，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。