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長榮航勤百人請假出境延誤124分鐘 民航局出手了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航勤不滿年終，民航局長林國顯要求長榮航空及長榮航勤落實旅客權益的維護，並盡速與同仁溝通。記者黃仲明／攝影
長榮航勤不滿年終，民航局長林國顯要求長榮航空及長榮航勤落實旅客權益的維護，並盡速與同仁溝通。記者黃仲明／攝影

長榮航勤不滿年終差很大「怒不出勤」，破百人請假導致航班大亂，民航局晚間指出，今天臨時請假人數達151人，截至晚間7時共79班次受影響，由於長榮航空及長榮航勤目前仍無法掌握明天可出勤人數，民航局長林國顯致電要求盡速與同仁溝通，並落實對旅客權益的維護。

根據民句掌握資料指出，長榮航勤疫情前員工有2490人，目前有1890人；今早原安排327名人力，但有97人臨時請假，午班安排291名人力，有54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

截至今晚7時，總計79班次受影響，其中入境35班、出境44班，其中，延誤超過15分航班有49班，出境客機平均延誤124分鐘、入境客機平均延誤119分鐘。

民航局表示，由於這些員工均為臨時請假，長榮航空與長榮航勤截至今晚仍無法掌握明日可出勤人數。林國顯表示，今天也先後致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求落實對旅客權益的維護，並盡速與同仁溝通。

林國顯說，地勤業這幾年受到疫情影響，經營環境確實相當嚴峻，但不管疫情前、疫情期間或逐步解封的現在，地勤員工工作辛苦也是不爭的事實。希望公司能體諒同仁的辛勞，真的有難處，也應誠懇的向員工說明。

林國顯表示，長榮航勤的狀況，長榮航空與搭乘長榮航班的旅客首當其衝，要求長榮航空應積極掌握長榮航勤各種情況，並將可能出現的影響提前告知旅客，並透過協助簽轉等方式，降低對旅客的衝擊，維護旅客權益。

長榮 疫情

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