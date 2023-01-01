火神眼淚／肯定消防員救護專業 醫籲授予醫事人員資格

許多先進國家的消防和救護是兩批人負責，台灣是混用同一批人，消防員的工作涉及高度醫療專業，也要接受衛生局的評核督導，卻沒有醫事人員的資格或保障。亞東醫院急診部主任蔡光超說，醫療救護技術是很深的專業，病人到院前可以插管、電擊，讓醫療界受到大力的支持，應賦予醫事人員應有的尊重、資格和保障。社團法人台灣醫療救護學會理事長范傑閔呼籲，要提升國家防災救護體系的效能，必須從改善救護技術員的從業環境做起。

完成台灣疫情下第一份「消防機關緊急救護技術員身心健康負擔調查」的台灣醫療救護學會秘書長張育通指出，大部分先進國家，消防和救護有兩組人各自負責勤務，各自有專責部門在維護人員的職場健康、環境安全，改善職場霸凌、協助相關保險和復工。當國家發生災難或疫情，也有跨部會的獨立防災機關如防災署負責統籌協調，在一致的架構下調度資源和人力。

但在台灣，上述機制並不存在，消防隊員的職業安全沒有保障，還要面臨防災體系缺乏整合、多頭馬車的問題。第一線消防員指出，救護勤務每年成長一成，績效這麼好，主管機關都不想放，但出現問題時，也不會積極跨部會協調解決，也沒有跨部會機關可以居中調度指揮。

蔡光超表示，緊急救護技術員被賦予愈來愈多的醫療業務，卻始終不被視為醫事人員，沒有完整的教、考、用系統，整體工作保障低人一等，資源分配也受限各地預算而有落差。第一線消防員說，以防疫獎金為例，醫事人員有衛福部以特別預算明定獎勵辦法，優先配發疫苗和防護耗材；消防隊雖然也有防疫獎金和物資，但就要看地方政府有多少資源，每個縣市落差很大。

張育通建議，希望未來消防隊都有完善、有系統的身心狀況評估，並發展出完整的教考用制度，參考目前護理師或呼吸治療師的執業內容與範疇進行規劃，至少可讓擁有高級救護技術員資格的人員，透過國家考試後也擁有「醫事人員」應有的保障。范傑閔說，國家認證為醫事人員，可以吸引更多對這塊專業有興趣的人來從事，從教育體系、認證制度、職涯願景、專業發展，都有機會往好的方向走。

「不是一定要學哪個國家，台灣要努力走出適合自己的路。」張育通，醫療救護學會成立並設立「學術委員會、教育委員會、職業安全衛生委員會」，就是希望能從自己做起，做研究、累積資料、整理論述，幫助台灣的醫療救護發展出最適合自己的制度。

若授予醫事人員資格，主管機關就從消防局變成衛生局、衛福部。衛福部醫事司司長劉越萍表示，消防員工作風險高、非常辛苦、專業值得更多的尊重，但成為醫事人員，就要改變整套教考用制度，也無法對應解決到現在從業環境的問題，例如欠缺職場健康監測和改善機制。建議相關訴求要回到正式管道發生討論，才能真正促成改變。

商品推薦