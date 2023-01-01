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火神眼淚／疫情下消防員有多苦 首件調查登國際期刊

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣消防員救災救護一肩扛，長工時、高壓力、高風險、體力劇烈耗損、接觸致癌毒物，需積極研議健康保護策略。圖／彰化縣消防局提供
台灣消防員救災救護一肩扛，長工時、高壓力、高風險、體力劇烈耗損、接觸致癌毒物，需積極研議健康保護策略。圖／彰化縣消防局提供

「火神的眼淚」一劇揭露消防人員的超高風險、壓力及辛苦，國內第一份「消防緊急救護技術員身心健康負擔調查」顯示，本土疫情加重消防員的工作負擔、體能負擔、心理壓力，過勞程度達「中重度」。親友和同事給予的支持鼓勵，是消防員最重要的支持，壓力來自媒體、社會大眾、主管機關，主要問題包括，勤務計畫未考慮疲勞程度、不被視為醫療人員、績效指標凌駕個人防護等。

這份調查去年發表於《國際環境研究與公共健康期刊》，第一作者張育通本身是消防局救護義消，也是台灣醫療救護學會秘書長，他說，疫情期間遇到很多前所未有的問題，因此發起線上讀書會、集思廣益尋求解方，後來衍生身心健康調查。共187人響應，平均35歲，9成是男性，平均年資11年，4成服務於新北，半數在防疫分隊，其中6成是中級緊急救護技術員、4成是高級救護技術員。

調查結果顯示，前年本土疫情顯著加重消防員工作負擔、體能負擔、心理壓力，過勞程度達「中重度」。支持主要來自親友同事，壓力來自媒體及社會大眾，主管機關帶來的壓力大於支持，造成壓力的主要問題包括勤務計畫未考慮疲勞程度、不被視為醫療人員、績效指標凌駕個人防護等。

疫情期間遇到的新問題，都靠基層同仁自己找解方。比方說，面罩裝備和消防車該怎麼消毒，才不會導致設備損害？消毒液沒開封，但放久了濃度也會下降？壓力爆棚又情緒滿載，怎麼調適才不會崩潰？張育通表示，這些問題過去沒遇過，同仁自己到處找資料、找不同領域專家來上課、一次次開線上讀書會，部分問題才能解決。

前年本土疫情發生在夏天，氣溫高，出勤時間長，消防員從頭到腳被防護裝備包得密不通風，但救護車後艙不能開空調，最後手腳都泡在自己的汗裡。某市A區防疫分隊陳姓隊員表示，前年夏天車內溫度高到連確診者都受不了，消防員著全套防護長達8小時，地板都被汗水滴濕，後來是脫水到根本流不出汗，還有人熱衰竭被緊急送醫打點滴。

張育通表示，消防員執勤有時間壓力，平時勤務前後的生命徵象、脫水程度、該補多少水、休息時間夠不夠恢復，都沒有被評估或監測。在疫情初期，張育通嘗試做小規模的出勤前後體重監測，結果發現出勤一趟的脫水程度相當於中高強度運動，若一次值班最多出勤4次，每次平均休息不到1小時，這短短時間不管喝多少水，都很難回到原來的體重。

「兩分鐘內車子一定要出去，」某市B區專責救護隊蘇姓隊員表示，經常超時就會影響考績，但空間規劃未考慮寢室位置，半夜值班都要穿著救護衣睡、被叫醒就衝下樓，不然很容易超時。陳姓隊員表示，以前規定出勤回來洗完澡可以休息1小時，但疫情期間人力變少、勤務更多，勤務後的消毒程序至少20分鐘到半小時，都算在休息時間裡，常常洗澡洗到一半又被通知要跑救護。

消防員上班48小時才能休息24小時，可能這次輪火警班、下次輪救護班。蘇姓隊員說，消防員是有醫療救護專業的公務員，但薪水太少，也沒有醫事人員資格和保障。他舉例說，本俸才2.8萬元，危險加給和加班費占收入一半以上，有同學工作半年就因公截肢，醫療加義肢就要100多萬，之後每10年換一次義肢，「危險加給才8000元，那隻腿要幾年才能賺回來？」

張育通說，台灣救災救護是混用同一批人，超長工時、高壓力、高風險、體力劇烈耗損，出入火場的裝備表面還會吸附著致癌毒物，長期會危害健康，需要積極研議健康保護策略。然而，目前消防單位雖然都有護理人員，主要是從事行政或派遣中心任務，可說沒有一個單位專責監測並改善消防員的職業安全。

消防員 疫情 過勞 薪水

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