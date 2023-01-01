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明日收假高公局估交通量多三成 九大地雷路段容易塞

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
元旦連假收假日北部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供
元旦連假收假日北部路段北向路況預報圖。圖／高公局提供

高公局表示，明日為元旦連續假期收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。預判明日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向頭份至湖口；國3北向關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西行國姓至霧峰系統，其餘路段行車大致順暢。截至18時，國道交通量為79.4百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍。

今日11時30分於國1北向350.3公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內側車道，於12時06分排除，造成後方車流回堵4公里；13時28分於國5南向15.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於14時21分排除，造成後方車流回堵2公里，15時46分於國1北向87.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時57分排除，造成後方車流回堵5公里 均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

明日國道相關疏導措施包括：12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。高公局呼籲民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形仍請耐心駕駛。

國道 高乘載管制 連續假期 元旦

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