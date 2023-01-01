交部出手！航勤請假癱瘓航班 王國材致電長榮航董座要求溝通

長榮航勤因不滿年終差太大「怒不出勤」，破百人請假癱瘓59航班、3000多名旅客受影響。機師工會表示，卑微的年終及對基層反應的漠視，成為壓垮長榮航勤員工的最後一根稻草，若資方拒絕合理回應，不排除發動勞資爭議；交通部長王國材今表示，已與長榮航空董座聯絡，另桃機也會支援人力，降低衝擊。

桃園機師工會今下午發出聲明，在母公司獲利創下歷史、子公司業務大成長的同時，專業經理人仍不願分潤給予辛勞的員工，卑微的年終僅是最後一根稻草，過往累積對員工辛勞的漠視、基層人力不足問題的聲音被打壓，種種累積才是壓垮航勤員工的重擔。

機師工會長榮分會表示，在機師工會與長榮航空公司的和平協議已期滿之際，機師工會已於去年底正式向桃園市勞動局提出勞資爭議調解，強調日後若長榮航空資方仍堅持不做出合理的回應，「工會將循法定勞資爭議相關程序，進一步規畫後續勞資爭議行為的發動」。

王國材表示，已與長榮航空董事長林寶水連絡，林表示會全力處理，朝避免影響航空輸運努力；王國材說，長勤正跟員工溝通，請員工回來上班。另桃機公司也會配合調整停機位，並支援人力處理行李場部分事宜，降低衝擊。

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