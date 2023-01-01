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元旦連假第2天 雪隧回堵3.5公里

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
元旦連假第二天，國5北上路段回堵塞得嚴重。圖／截自高公局即時路況系統
元旦連假第二天，國5北上路段回堵塞得嚴重。圖／截自高公局即時路況系統

今天是2023元旦假期第2天，高公局表示，下午6時22分國道1號北向301.6k，發生2小客車追撞交通事故，目前占用中間車道進行處理。高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行事故車輛處理，後方車流回堵約7k公里，建議駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。

此外，今日下午國道5號宜蘭往北方向陸續出現車潮，據高公局1968即時路況資料，目前雪山隧道北向回堵3.5公里，各入口排隊頭城(台9)1.5公里、頭城(宜4)2公里、宜蘭0.5公里、羅東1公里、蘇澳0公里。

高公局提醒，1/1至1/2下午14時起至21點間，國道5號北向實施高乘載管制，3人以上自小客車才能進入行駛國道5號，用路人可利用上午離峰時間或國道9號等替代道路避開壅塞。民眾切勿疲勞駕駛、超速、逼車、酒駕等，並保持行車距離，雨天請記得開頭燈，並可利用1968查詢即時路況。

用路人排隊等著要上國道5號，走走停停。圖／截自高公局即時路況系統
用路人排隊等著要上國道5號，走走停停。圖／截自高公局即時路況系統

國道 高乘載管制 雪隧 元旦

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