一張圖看天氣！北台灣一路濕涼到周末 這日再迎冷空氣

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，2023年第一周天氣，桃園以北、東半部持續濕涼，周末可望轉晴；新竹以南周二雲多局部雨，周三後天氣逐漸回穩；沿海空曠地區及各外島將有10級強陣風，風浪大，海邊活動需留意。

氣象局表示，本周受到東北季風影響，北台灣氣溫微幅起伏，周四稍微回溫，但周六有另一波涼冷空氣影響，氣溫將再稍降；其他各地氣溫變化不大，中南部需注意日夜溫差。

桃園以北、宜蘭地區整日偏涼，氣溫大多在14至20度，周二、三較涼，周四稍回溫，周末再轉涼；竹苗、中部約14至23度；高屏地區17至25度；花東地區約17至23度；外島部分，澎湖16至20度、金門12至18度、馬祖10至14度。

針對逐日天氣概況，氣象局表示，周一（1月2日）受東北季風及南方雲系影響，水氣多、各地雲量多，外出帶雨具備用較保險；基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間長，易有局部大雨；桃園以北、花東局部短暫雨；新竹以南雲量多，偶有零星雨；金馬澎有短暫雨。

氣象局指出，3000公尺以上高山仍有零星降雪及路面積冰機率，山區用路請慎防路面濕滑的現象。

周二（1月3日）至周五（1月6日）持續受到東北季風影響，但水氣較周一漸減，除迎風面持續降雨外，其他各地雨緩天氣逐日回穩；基隆北海岸、宜蘭地區降雨時間仍長，留意局部較大雨勢；桃園以北、花東及馬祖地區短暫雨，3日西半部山區也有零星雨；新竹以南平地、澎金為多雲到晴的天氣。

周六（1月7四）、周日（1月8日）乾涼空氣南下，北台灣轉晴降溫。氣象局表示，各地以晴到多雲的天氣為主，僅花東地區雲量較多，偶有零星短暫雨。

氣象局表示，周一風力漸增強，傍晚起嘉義以北、恆春半飽沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風；北海岸、蘭嶼綠島、金門馬祖也有較強陣風，鄰近海域風浪偏大；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪，海邊活動需留意。

氣象局也提醒，基隆北海岸及東北部地區已長時間降雨，需留意坍方落石、行車用路注意安全；在家需注意通風，不要緊閉門窗。若洗澡時出現頭暈嘔吐等症狀，可能是一氧化碳中毒，需即刻開窗通風、尋求119。天氣寒冷、日夜溫差大時，易對體溫調節較弱族群造成威脅，如年長者、嬰幼兒、心血管疾病患者等，需多加留意、適時保暖。 2023年第一周天氣，桃園以北、東半部持續濕涼，周末可望轉晴。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

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