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被評「最醜跨年煙火」 台北101：虛心受教但不考慮停辦

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被評「最醜跨年煙火」 台北101：虛心受教但不考慮停辦

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接2023，台北101跨年煙火受天氣影響，不只雲層低，下雨導致煙火煙霧更顯著。記者曾原信／攝影
迎接2023，台北101跨年煙火受天氣影響，不只雲層低，下雨導致煙火煙霧更顯著。記者曾原信／攝影

昨夜台北101跨年煙火因受到雨勢與天空雲霧影響，長達5分鐘的花火與雷射光演出，被雲霧遮擋了一大半，甚至煙霧感較往年更嚴重，有如霧裡看花，有民眾認為「只看到煙，哪來的煙火？」還有人形容是「史上最難看的跨年煙火」、「整個過程看得很尷尬」，也有「每年跨年煙火都差不多，這種濃煙效果還不如停辦」等聲音，面對種種批評，台北101大樓營運長劉家豪回應，「面對批評我們會虛心受教，因為天氣是不可控因素，導致很多設計環節沒有辦法被民眾看到，台北101跨年煙火已經成為象徵台灣人迎接新年的儀式，也被國際重視，目前沒有思考停辦跨年煙火這件事，明年還要更突破。」

台北101自2004年跨2005年舉辦首度跨年煙火至今，已連續第19年舉辦，煙火秀也從30秒豐富到今年的5分鐘，但近年頻被民眾吐槽「看來看去每年都差不多」、「每年跨年煙火就像個巨型奶瓶刷」等酸語。昨天台北跨年夜濕冷，在台北101跨年煙火燈光秀展開前，大樓已被雲霧遮住一大半，煙火秀開始時，天空也下起了雨，讓一切事先的準備與彩排，有了最無法控制的變數。

劉家豪指出，台北101跨年煙火從30秒到5分鐘，經過19年的時間，每年我們都希望突破自己，為了環保，我們減少煙火數，透過雷射燈光等其他元素，豐富煙火秀的呈現，但因為跨年夜雲層很低，大樓中上部有很多效果都被雲層遮蓋，無法被看見。今年我們煙火有高達99%以上的高擊發率，T-Pad燈網、燈光秀執行也完全符合預期，只是天氣不受控。但這裡面有百人團隊的付出，以及他們在頂樓風吹雨打運作雷射燈光，希望大家能多一點鼓勵。

至於民眾反映跨年煙火炸了第一趴怎麼就中斷了、感覺煙火很虛。劉家豪解釋，整個5分鐘的跨年煙火秀本來就設計有起承轉合，讓不同的表演媒材呈現，不是讓煙火一次性的炸完。當煙火空檔時，就是T-Pad燈網與雷射光的演出，本來想透過燈光秀、雷射補強煙火數為了環保的減少，但這個的好意，被雲霧擋住看不到。

至於台北101跨年煙火還要辦下去嗎？劉家豪坦言，這個問題每年都是壓力，可能有人會覺得浪費錢，但台北101跨年煙火的5千萬資金都是自行募款，絕大多數都是民間企業贊助。提供這樣的跨年儀式其實很正面，台北101也被選為全球十大跨年活動之一，難道要放棄這個國際能見度的機會嗎？像是CNN這次也專題製作台北101跨年煙火籌備過程，當天也完整直播5分鐘的煙火秀放送到國際上。

如何讓台北101跨年煙火豐富度或可變度更高，劉家豪談到，我們也曾思考過煙火可用什麼其他方式代替，像是無人機也思考過，但礙於台北冬天東北季風強，加上建築物密集都不適合無人機運作。這次透過台北市政府協調，在中華電信大樓、國際會議中心頂樓、消防局大樓、台北市政府加入雷射光的展演場所，如果信義商圈有其他大樓共襄盛舉，當然會讓信義區跨年展演會更加分，但這部分必需要靠地方政府力量動員來整合。

跨年夜濕冷台北天空不作美，跨年煙火施放前的台北101大樓，已遮蓋在雲層裡。記者林俊良／攝影
跨年夜濕冷台北天空不作美，跨年煙火施放前的台北101大樓，已遮蓋在雲層裡。記者林俊良／攝影
CNN直播介紹台灣最高樓台北101跨年煙火。圖／摘自CNN
CNN直播介紹台灣最高樓台北101跨年煙火。圖／摘自CNN
台北101營運長劉家豪接受CNN採訪談跨年煙火工作。圖／摘自CNN
台北101營運長劉家豪接受CNN採訪談跨年煙火工作。圖／摘自CNN
CNN特別採訪台北101跨年煙火前置作業。圖／摘自CNN
CNN特別採訪台北101跨年煙火前置作業。圖／摘自CNN

跨年 台北101 煙火秀

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