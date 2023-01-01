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長榮航勤依法休假恐擴大 公司點名「這類員工」有加津貼

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。記者黃仲明／攝影
長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。記者黃仲明／攝影

長榮航空今天因長榮航勤員工依法休假，班機大亂，據長榮航勤員工指出，明天請假加未補齊人力預估也有5成，推估有200人請假。也有航勤員工直言，若公司沒有正面回應，請假行動恐擴及寒假、春節甚至228連假。

長榮航勤今天傍晚回應，公司為感謝員工過去幾年來與公司共體時艱，在年底已完成調薪及年終獎金發放作業，對於相關技術性較高的作業員工，另行調高技術津貼，並配合航空業逐步復甦，積極提升作業能量，將持續進行人才招募。

長榮海運年終最高有人領到52個月，長榮航空也有三個月，但長榮航勤只有1個月。年終「差超大」，引發員工不滿，長榮航勤員工近兩日乾脆請假，導致客貨機行李下不完，機場航班大亂，明天請假加未補齊人力預估也有5成。

長榮航空稍早回應，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。

長榮航勤今天傍晚則回應，長榮航勤受到疫情影響，近年來營運十分艱辛，除了面臨業務大幅縮減，也面臨人才流失的挑戰。

長榮航勤說，在疫後航空業穩定恢復正常營運之際，公司為感謝員工過去幾年來與公司共體時艱，年底已完成調薪及年終獎金發放作業，對於相關技術性較高的作業員工，另行調高技術津貼，並配合航空業逐步復甦，積極提升作業能量，將持續進行人才招募。

長榮航空今天因長榮航勤員工依法休假，出勤率僅五成，導致班機大亂。記者黃仲明／攝影
長榮航空今天因長榮航勤員工依法休假，出勤率僅五成，導致班機大亂。記者黃仲明／攝影

航班 寒假 長榮航空

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