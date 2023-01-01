蘇花路廊今交通順暢 預估收假日湧萬輛北返車潮

今天是元旦連假第二天，花蓮一整天陰雨綿綿，公路總局統計，下午南下車流量為3971輛，北上有5094輛，已出現少許北上車潮，每小時交通量約維持900至1000輛，預估明天收假日中午過後就會湧現北返車潮，可能1天累計上看1萬4千多輛，提醒用路人留意。

公路總局表示，蘇花路廊蘇澳至崇德，南下旅行時間約73分，北上約82分，車速維持在時速60公里，全天交通順暢。明天是元旦連假收假日，預計蘇花路廊於中午過後逐漸湧現北返車潮，預估南下車流1天約5300輛，北上則有1萬4100輛。公路總局交控中心將持續依據交通狀況，調控蘇花路廊沿線路口號誌，以及協同現場警力指揮疏導交通。

在台14甲方面，因應雪季及迎曙光的旅遊人潮，花蓮警方雪季勤務人員已於上月30日已提前上山，在2.9度低溫下，展開5天4夜的支援勤務。雖然寒冷，不過員警仍堅守崗位指揮交通，讓合歡山的遊客平安上下山。

在台9線的部分，鳳林警分局加強重要節日安全維護工作，動員全體警員投入治安、交通及為民服務工作上，更於轄內各治安顧慮場所及交通要道實施臨檢，防止各類刑案及交通事故發生。 花蓮警方雪季勤務人員已於上月30日已提前上山，在2.9度低溫下，展開5天4夜的支援勤務。圖／警方提供 鳳林警分局維護台9線交通安全，讓遊客平安通行。圖／警方提供

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