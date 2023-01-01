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北上車潮湧現！國5雪隧回堵「紫爆」4公里 時速剩5公里

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
用路人排隊等著要上國道5號，走走停停。圖／截自高公局即時路況系統
用路人排隊等著要上國道5號，走走停停。圖／截自高公局即時路況系統

元旦連假第2天，國道5號下午湧現北上車潮，下午4點半雪隧前「紫爆」路段回堵4公里，時速只有5公里，恐怕要到塞到晚上；明天是連假的收假日，雪隧及蘇花路廊北上車潮將爆大量，警方建議用路人事先規劃行程，避開易壅塞時段。

國5北上車道中午12點10分啟動主線儀控管制，下午2點到9點實施高乘載管制，用路人要上交流道的路段先塞一次；3點雪隧南口回堵3.5公里，4點半左右一度紫爆路段回堵到4公里，進入隧道前的路段走走停停，用路人再塞一次，入口前時速只有4到6公里。

蘇花路廊部分，中午過後蘇花路廊北上車流逐漸增加，每小時交通量約維持900至1000輛，下午3時蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約73分，北上旅行時間約82分，時速60公里，還算順暢。

明天是元旦連假最後一天，預計蘇花路廊於中午過後逐漸湧現北返車潮，預估明天北上車流量大約1萬4100輛，南下車流量約5300輛。

蘇花路廊今天還算順暢。圖／公路總局四區處提供
蘇花路廊今天還算順暢。圖／公路總局四區處提供
蘇花路廊今天還算順暢。圖／公路總局四區處提供
蘇花路廊今天還算順暢。圖／公路總局四區處提供
元旦連假第二天，國5北上路段回堵塞得嚴重。圖／截自高公局即時路況系統
元旦連假第二天，國5北上路段回堵塞得嚴重。圖／截自高公局即時路況系統

元旦連假 蘇花路廊 雪隧 車潮 紫爆

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