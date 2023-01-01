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雲林崙背鄉皇金雞確診H5N1 撲殺近2萬隻7周齡雞

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林崙背鄉皇金雞確診H5N1，撲殺近2萬隻7周齡雞。圖／雲林縣政府提供
雲林崙背鄉皇金雞確診H5N1，撲殺近2萬隻7周齡雞。圖／雲林縣政府提供

雲林驚現土雞場確診H5N1 亞型（b分支），崙背一間土雞場業者發現雞隻異常，主動通報動植物防疫所，經檢測後上月30日宣布確診H5N1高病原性禽流感病例，依標準作業程序在昨天撲殺1萬9607隻7周齡皇金雞，也對場區及周邊環境清潔及消毒工作。

雲林縣動植物防疫所表示，過去1個多月，H5N1亞型禽流感肆虐全台，已有17起病例發生，撲殺近15萬隻家禽，會持續關注縣內養殖場，並按照縣長張麗善指示，加強消毒禽場內及外圍環境，也落實進出人車消毒及管制，抵擋禽流感對養殖產業衝擊。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志也說，近期日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，需加強保溫工作，不只落實門禁管制管理工作，更要加強人員、車輛、運輸載具消毒作業，同時呼籲禽農發現禽隻有異常死亡或狀態，應即時通報0932-690674，防範病毒散播風險，造成重大經濟損失。

雲林崙背鄉皇金雞確診H5N1，撲殺近2萬隻7周齡雞。圖／雲林縣政府提供
雲林崙背鄉皇金雞確診H5N1，撲殺近2萬隻7周齡雞。圖／雲林縣政府提供

禽流感 雲林

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