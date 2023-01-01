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長榮航勤年終差太大 機師工會：不排除發動勞資爭議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航勤不滿年終，機師工會發聲明表示，不排除規畫發動勞資爭議行為。記者黃仲明／攝影
長榮航勤不滿年終，機師工會發聲明表示，不排除規畫發動勞資爭議行為。記者黃仲明／攝影

長榮航勤因不滿年終差太大「怒不出勤」導致班機大亂，桃園機師工會發出聲明，力挺長榮航勤合法休假行動，並指出航勤員工已多次表達不滿皆被漠視，年終獎金是最後一根稻草；機師工會長榮分會表示，若資方仍拒絕回應，將循法定勞資爭議相關程序，規畫後續勞資爭議行為的發動。

機師工會表示，自上一年度1萬元年終獎金後，長榮航勤失望的員工已出走逾四分之一，但在公司遲未補充人力及調薪招募員工情況下，剩餘的長榮勤航員工在2022年必須以缺員方式努力打拚，完全以人力搬運、裝載的客艙載貨，更考驗航勤員工技術、體力、細心合作的重大作業。

機師工會表示，但在母公司獲利創下歷史、子公司業務大成長的同時，專業經理人仍不願分潤給予辛勞的員工，卑微的年終僅是最後一根稻草，過往累積對員工辛勞的漠視、基層人力不足問題的聲音被打壓，種種累積才是壓垮航勤員工的重擔。

機師工會長榮分會聲明，在長榮航空公司前三季營收、盈餘大幅成長，甚至遠超過疫情前的榮景下，機師工會去年即不斷要求公司，應改善及提升在疫情間最辛苦的基層員工的勞動條件，但長榮航空最終公布的年終及調薪等事項，卻讓包含前艙機組員在內的基層員工感到心寒。

機師工會長榮分會表示，在機師工會與長榮航空公司的和平協議已期滿之際，機師工會已於去年底正式向桃園市勞動局提出勞資爭議調解，強調日後若長榮航空資方仍堅持不做出合理的回應，「工會將循法定勞資爭議相關程序，進一步規畫後續勞資爭議行為的發動」。

機師 桃園 長榮航空

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