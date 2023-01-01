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1月南瀛天文館獻天文套餐 流星雨、彗星、火星合月有看頭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年1月將有不少精彩天象，此為象限儀座流星雨位置模擬圖。圖／南瀛天文館提供
今年1月將有不少精彩天象，此為象限儀座流星雨位置模擬圖。圖／南瀛天文館提供

迎接新的一年，台南市教育局南瀛天文館今天提醒，農曆新年闔家相聚之際，也有不少精彩天象，整個1月都很有看頭，包含1月4日的象限儀座流星雨火星合月；12日的C2022 E3(ZTF)彗星、23日的金星合土星及1月30日的水星西大距等特殊天象，在濃濃的新年團圓氣息中別錯過。

南瀛天文館表示，首先登場的是年度三大流星雨的「象限儀座流星雨」，1月4日將迎來極大期，ZHR值（天頂每時出現率）估計可達110，是不容錯過的天象之一，輻射點約午夜後從東邊升起，適逢農曆13日接近滿月，受月光影響但不減魅力。

觀賞流星雨的方式很簡單，只要找個空曠、光害比較少的地方，輕鬆地平躺在地上，讓自己的眼睛望著天頂，完全不需要望遠鏡的輔助，就有機會看到那劃過天際、浪漫感滿分的流星。南瀛天文館表示，在觀賞象限儀座流星雨時，也可以注意在金牛座方向能見到火星伴隨著月亮相輝映，也就是「火星合月（Mars Moon conjunction）」兩者在1月4日凌晨3時36分達到最接近，相距只有32角分，月球亮度約-12.5、火星亮度約-1.1，也是很值得關注的夜空亮點。

2019年曾引發關注與討論的C／2021 A1 (Leonard)倫納德彗星，那耀眼的亮度及美麗的彗髮吸引了許多人的追尋及記錄下她難忘的身影。12日另顆引人注目的天外飛客─C／2022 E3(ZTF)彗星將位於近日點的位置，距離1.11天文單位 (約1.7億公里)，推估將於2月1日飛越鹿豹座時以0.28天文單位 (約4200萬公里)的距離達到近地點，屆時視星等約為6.0，據估計可透過雙筒望遠鏡 (推薦口徑5公分以上，低倍率、大視野)、甚至肉眼可觀察到，有興趣的朋友可以用以往用北斗七星尋找北極星的方法來推測位置，也就是利用北斗七星的杓子前端 (天樞、天璇)兩顆星，連線往前延伸5倍長可找到北極星，而彗星C／2022 E3(ZTF)就在這條延伸線的附近。

到了下旬，金星合土星及水星西大距將接力登場。1月23日傍晚，可見到金星合土星伴隨著眉月坐落於摩羯座的位置，3者共聚於視角5度之內；1月30日為水星西大距，水星位於太陽以西，可於日出前見於東方天空，因水星體積小且靠近太陽，平時不易觀測，無論是東大距還是西大距，都是水星的最佳觀測時機。南瀛天文館也將這些特殊天象資訊放在官網，歡迎有興趣的天文迷可以上官網查詢（https://taea.tn.edu.tw/main/page/0C B6

今年1月將有不少精彩天象，1月12日有彗星。圖／南瀛天文館提供
今年1月將有不少精彩天象，1月12日有彗星。圖／南瀛天文館提供
今年1月將有不少精彩天象，此為C／2022 E3(ZTF) 彗星路徑。圖／南瀛天文館提供
今年1月將有不少精彩天象，此為C／2022 E3(ZTF) 彗星路徑。圖／南瀛天文館提供

南瀛天文館 流星雨 火星 彗星 土星

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