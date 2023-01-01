不滿年終差太多！航勤「依法休假」致班次大亂 長榮航空回應了

長榮航空今天因長榮航勤員工依法休假，班機大亂。長榮航空稍早說，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。

長榮海運年終最高有人領到52個月，長榮航空也有三個月，不過，長榮航勤只有1個月。年終「差超大」，引發員工不滿，長榮航勤員工近兩日乾脆請假，導致客貨機行李下不完，機場航班大亂。

不過，若訴求未得到妥善回應，屆時長達10多天的春節假期，是否將再度發起請假活動？長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，確實有可能，過年航班比現在更多，再度發生的機率滿高的。

長榮航空稍早回應，今日上午由台北出發航班多有延誤情況，抵達航班行李提領作業亦較為緩慢，長榮航勤已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業裝卸載順序因應。

長榮航空表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。記者黃仲明／攝影

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