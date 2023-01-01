長榮班次大亂 航勤請假春節恐重演？工會：確實有可能

長榮航空今天因長榮航勤員工依法休假，班機大亂。長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，長榮航勤說不是第一次發生這個狀況，而他們的勞動條件一向在長榮集團是最低的，去年航空年終發1.5個月，他們僅領1萬元，今年航空發3個月，他們僅有1個月，因此提出盡量提高年終的訴求。

長榮海運年終最高有人領到52個月，長榮航空也有三個月，不過，長榮航勤只有1個月。年終「差超大」，引發員工不滿，長榮航勤員工近兩日乾脆請假，導致客貨機行李下不完，機場航班大亂。

若訴求未得到妥善回應，屆時長達10多天的春節假期，是否將再度發起請假活動？周聖凱表示，確實有可能，過年航班比現在更多，再度發生的機率滿高的。

周聖凱表示，航勤沒有工會，也就沒有工會發動，全是自發性。據他所知，目前長榮航勤員工有些人是請假，有些人是行使不加班，明天仍有零星的人請假，但不會像這兩天這麼多，春節請假人數也不能確定。 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂，行李堆疊亂成一團。圖／長榮航空企業工會提供 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂，行李堆疊亂成一團。圖／長榮航空企業工會提供

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