影／為什麼跨年還在上班？台中妙齡女過度換氣急送醫

台中市一名20多歲從事服務業的女子，昨晚跨年夜上班時，突然呼吸急促、喘不過氣，由2名同事攙扶送醫。診所醫師施勝桓研判，女子因跨年夜要上班，焦慮情緒不斷上升，出現過度換氣症，經協助以塑膠袋調整呼吸才緩解。

施勝桓說明，昨晚9時，門診突然有兩名裝扮時髦的年輕人扶著一名呼吸急促的年輕女子就診，原本要帶到急救室處理，但從血氧值99%，沒有缺氧，呼吸淺快，研判是工作壓力大、天氣太冷，或是緊張焦慮，出現過度換氣症候群，後以塑膠袋調整呼吸，提高血液中二氧化碳濃度，慢慢呼吸變平穩。

施勝桓指出，過度換氣指因為壓力、緊張焦慮，發病時因為呼吸急促、呼吸淺而快並非有效呼吸，導致血中二氧化碳濃度不足，導致頭痛、頭暈、手麻、腳麻、呼吸更淺更快造成呼吸困難，建議曾發作過的民眾平時放鬆心情，睡眠充足，一旦發作，若要用塑膠袋套住口鼻來調整呼吸有風險，不宜自行嘗試，應在醫師監督下才能進行。 台中診所醫師施勝桓說明，一名20多歲從事服務業的女子在昨晚跨年夜上班時，因過度換氣症就診，經協助以塑膠袋調整呼吸才緩解。記者趙容萱／攝影

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