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員工請假導致航班延遲 長榮航勤：人力吃緊深感歉意

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影

桃園機場今天（1日）長榮航空部分航班出發延遲，機場公司獲報後於第一時間調度機坪空橋，提供接續到場航班使用，並於8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。

機場公司表示，統計截至上午11時為止，共延誤出境31班次（客機24、貨機7），入境16班次（客機13、貨機3），約2965旅客出境受影響。目前已紓解出境客機共17班次，機場公司將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客。

機場公司指出，已請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要之服務，維持航廈之正常運作，並建議旅客出發前可向航空公司洽詢，以獲得最新資訊。

長榮航勤表示，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空今天（1日）上午由台北出發之航班多有延誤之情況，抵達之航班行李提領作業亦較為緩慢；長榮航勤已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。

消息指出，長榮航勤雖然與長榮航空同屬長榮集團，但航勤員工沒有免費機票，年終獎金也不如長榮航空，疫情期間不少員工轉職送外賣，加上長榮航勤近3年被其他國籍航空以加薪或升職挖走約300名員工，除加薪之外還每年提供免費機票，或許因此引發基層員工不滿。

長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影
長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影

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