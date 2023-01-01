長榮航勤不滿年終差很大 工會：提高薪資、補足人力

長榮海運發出最高52個月年終獎金，長榮航空也有3個月，但負責貨物裝卸及行李搬運等作業的長榮航勤年終卻僅1個月，加上長期人力不足，引發長榮航勤員工不滿，近2日乾脆大請假，導致客貨機行李下不完，機場航班大亂；長榮航空企業工會表示，機場人力要補足，先提高薪資水平；長榮航勤表示，共延誤出境31班次、入境16班次，已緊急協商其他人力協助支援。

長榮航空企業工會表示，長榮航勤是長榮航空的子公司，員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度勞力工作，若沒航勤人員忍受風吹雨淋日曬及輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一職沒有換來合理的薪資水平，人力不足情況日趨嚴重，也導致長榮航空地勤也需要加班支援行李搬運等工作。

長榮航空企業工會表示，本會一向主張改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門，希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金及薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。

針對桃園機場今天長榮航空出發航班延遲情形，長榮航勤表示，機場公司已於第一時間接獲訊息後，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於上午8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。

長榮航勤表示，統計截至上午11時為止，共延誤出境31班次（客機24、貨機7），入境16班次（客機13班次、貨機3班次），約2965旅客出境受影響。目前已紓解出境客機共17班次，機場公司將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客；同時也請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要服務，並維持航廈的正常運作。 長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影 長榮航勤部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊。長榮航勤表示，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，深感歉意。記者黃仲明／攝影 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。圖／長榮航空企業工會提供 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。圖／長榮航空企業工會提供 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。圖／長榮航空企業工會提供 長榮航勤員工不滿年終差很大，近2日請假造成機場航班大亂。圖／長榮航空企業工會提供

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