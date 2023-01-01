元旦連假民眾出外旅遊出籠 桃園景點春節旅宿訂房爆增
隨著疫情解禁，2023年元旦連續假期，桃園市今天上午天氣轉好，溫度升高，大溪、復興區各景點吸引許多遊客出遊，台七線主要道路塞車，桃園市民宿發展協會理事長陳秉弘表示，疫情緩和，旅遊人潮回籠，元旦連假復興山上民宿訂位額滿，期許春節桃園景點旅宿人潮帶來高峰。
2022各地辦完跨年晚會，接著2023年來到，桃園市大溪老街、慈湖、石門水庫及復興區角板山、羅浮溫泉、小烏來、拉拉山知名風景區，元旦假期吸引許多遊客上山踏青，吸引芬多精，早上及中午尖峰台七線出現人潮塞車。
陳秉弘表示，疫情緩和，國人出國率高，出遊選擇性多，衝擊國旅市場，元旦連續假期，民宿吸引旅客訂房額滿，不過旅宿市場尚未回到疫情前高峰，要看平常是否多一點，春節假期是另一波高峰，目前春節中段假期，旅宿訂房約9成及滿房，剩下春節前段、後段仍有房位，歡迎國人春節走出戶外旅遊。
陳表示，連續假假出遊大溪老街、復興角板山、羅浮溫泉、小烏來、拉拉山景點旅遊人潮增多，難免造成台七線景點道路尖峰塞車，請遊客旅遊預估行程時間要抓好，避免塞車，春節期假吸引旅客遊玩之外，業界樂見1月間復興區海拔低櫻花先開，2、3月拉拉山區櫻花開放，帶來櫻花季人潮，帶動各景點旅遊人潮。
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