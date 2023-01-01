桃園大溪出現退伍軍人病 9人確診

桃園市大溪區去年12月21日起陸續接獲醫院通報出現退伍軍人病確定病例，截至12月30日共9名確診個案，都有發燒、咳嗽及肺炎情形，桃園市政府衛生局正進行追查以釐清感染源。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文今天接受媒體聯訪表示，衛生局在接獲醫院通報後，疫調發現相關病例具大溪區內柵路地緣關係，去年12月27日再會同疾管署進行擴大疫調，截至12月30日確診個案共有9名，且個案都出現發燒、咳嗽及肺炎情形，部分個案已康復出院。

蘇柏文指出，目前衛生局已經完成人體細菌學送驗，除針對個案住家環境、水塔及引起水霧環境檢體進行採集，同時衛教水塔消毒作業，並請醫療院所加強疾病監測，後續也會追蹤檢驗結果及疫情狀況。

商品推薦