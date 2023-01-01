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元旦連假第2天 午後北返車潮湧現 國道9地雷路段建議避開

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1南向88公里處中線，上午發生3輛小客車追撞事故，占用內側及中線車道，回堵4公里。圖／高速公路局提供
國1南向88公里處中線，上午發生3輛小客車追撞事故，占用內側及中線車道，回堵4公里。圖／高速公路局提供

今天為元旦連續假期第2天，高速公路局說，截至中午12時，國道全線交通量為37.0百萬車公里，預估今天交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國3南向中和至樹林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，另查今天上午9時39分，在國1南向88公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，上午10時6分排除，造成後方車流回堵4公里。

上午9時55分，在國1北向308.3公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，上午9時59分排除，造成後方車流回堵1公里。

上午11時15分，在國1高架南向70公里處，發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午11時26分排除，造成後方車流回堵3公里，以上3起事故均影響整體車流甚鉅。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發，以節省行車時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站與App或於行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國道 元旦連假

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