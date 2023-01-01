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菲律賓馬尼拉機場雷達異常 台灣4班機折返轉降高雄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
菲律賓馬尼拉機場今天上午出現雷達異常，台灣4班機折返後，今午順利轉降高雄小港機場。本報資料照
菲律賓馬尼拉機場今天上午出現雷達異常，台灣4班機折返後，今午順利轉降高雄小港機場。本報資料照

菲律賓馬尼拉機場管制區今天上午雷達出現異常，從台灣出發的4航班被迫折返，今午順利轉降高雄，其中3架為分別為華航及長榮客機，共載約760名旅客，另1架為華航貨機，目前4架班機暫時停在小港機場，將等馬尼拉機場雷達恢復即可離站。

小港機場 馬尼拉 華航

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