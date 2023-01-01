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獨／菲律賓航管雷達故障 台灣南向9航班返航或轉降 星宇也受害

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獨／菲律賓航管系統異常 台灣南向9航班返航或轉降 星宇也受害

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
部分從台北出發至檳城的航班回航或降轉中。圖／取自Flightradar24
部分從台北出發至檳城的航班回航或降轉中。圖／取自Flightradar24

2023年第一天，加上國境解封，許多民眾趁著元旦連假出國，但今傳菲律賓航管故障，所有南向的飛機都需繞路，影響台灣許多航班，不少從台北飛馬來西亞檳城或是台北飛印尼蘇加諾的班機，都被迫返回返回桃園機場，包括星宇上午飛檳城的航班也受害。

民航局表示，有接獲馬尼拉飛航情報區通報，指航管系統異常，航班處置狀況包含返航、轉降及協調鄰近飛航情報區引導，目前受影響航班共9班。

民航局表示，已繼續協調鄰近福岡、香港等飛航情報區，請對方協助引導航班。

星宇上午飛檳城的航班，被迫返回桃園機場。圖／取自Flightradar24
星宇上午飛檳城的航班，被迫返回桃園機場。圖／取自Flightradar24

桃園機場 航班 菲律賓

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