用路人注意 國5、蘇花路廊午後出現北返車潮恐塞到入夜

元旦連假進入第二天，國5及蘇花改上午行車順暢，預計中午過後將出現北返車潮，有可能塞到入夜，建議用路人事先規劃行程，避開易壅塞時段，也可利用清晨零時至5時，國道暫停收費時段再上路。

國道5號南港系統自上午5時起封閉石碇、坪林南向入口匝道，改為大客車專用入口，南港至頭城交通正常平均時速約70至80公里，因連日下雨，行車視線不佳，警方請用路人降低車速並開啟大燈，小心駕駛。今天上午宜蘭清水地熱人車爆滿，11點多啟動車流總量管制，一出一進。

預計國5及蘇花路廊（蘇花改及蘇花公路）在中午過後會湧現北返車潮，宜蘭警方預估有可能持續壅塞至深夜，同時提醒今天至明天下午2時至晚上9時，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，請用路人配合。

明天中午12時至傍晚6時，蘇花改開放雙向路肩供大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，公路總局第四區養護工程處會持續依據車況適時調控。 國5及蘇花路廊預計中午過後出現北返車流，預計可能塞到深夜。 圖／警方提供

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