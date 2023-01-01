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故事工廠跨年夜拋彩帶海慶生 許願「打造說故事平台」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故事工廠昨夜於台北表演藝術中心進行「四姊妹」的演出，邀觀眾一同拋出藍色彩帶用以祝賀劇團生日快樂。圖／故事工廠提供
故事工廠昨夜於台北表演藝術中心進行「四姊妹」的演出，邀觀眾一同拋出藍色彩帶用以祝賀劇團生日快樂。圖／故事工廠提供

昨天跨年夜是周六，不少劇團在舞台上陪伴觀眾迎接新年。12月31日恰好正是故事工廠的9周年生日，故事工廠昨夜於台北表演藝術中心進行「四姊妹」的演出，邀觀眾一同拋出藍色彩帶用以祝賀劇團生日快樂，同時推出慶生蛋糕與觀眾及志工們共同慶祝。

「讓有才華的人有一個好好說故事的平台是故事工廠的初心。」故事工廠執行長林佳鋒感性表示，9年走來真的不容易。他不會編劇、不會導演、更不會演戲，偏偏卻經營一個劇團。無奈三年前一場疫情打亂了所有的節奏，在慶生日之際也許下願望，希望疫情退散。他表示，故事工廠會繼續述說臺灣原創故事，「在這裡，我們製造感動，製造驚喜，製造有生命的故事。」

藝術總監黃致凱表示，12 月 31 日是起始之日更是終結之日，就如同舞台劇一般，舞台上的一切正在發生也在消失，觀眾透過看戲得到生命中的感動與啟示。

除了震撼人心的藍彩帶海外，現場也播放了故事工廠9週年的紀念影片，以火車行進的比喻述說著故事工廠一年來的成果，強調劇場中人與人的連結，一路上有人上車有人下車，期待未來能夠有不同的旅伴與故事工廠一同踏上旅程。故事工廠表示，長達三年的疫情也讓藝文團隊陷入隧道一般的黑暗，但隨著今年過去，可見隧道盡頭的光亮，「希望就在前方，故事工廠將持續向前邁進。」

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