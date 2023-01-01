元旦「躺下就可以助人」 他37年捐血446次逾11萬cc

血荒拉警報，捐血人陳宗聖數十年如一日，一年從行善開始，元旦至新竹捐血中心苗栗站血站捐血，累積446次，挹注11萬1500西西，也創造價值，結交流著同樣血液的異父異母的兄弟姊妹。

近來天氣冷颼颼，新竹捐血中心的血液庫存，其中A型、O型血庫存4天以下，亮出急缺的警報，B型、AB型庫存4至7天也偏低，且因捐血人減少，苗栗、竹南、頭份捐血站都調整縮短作業時間，不過，今天陳宗聖數十年如一日至苗栗站血站捐血。

陳宗聖1986年18歲就讀聯合大學前身聯合工專開始捐血，謝東宏是他靜宜大學企管系苗栗學分班同學，也捐血約300次。謝今天至苗栗捐血站敘舊，兩人在捐血站過元旦。

陳宗聖說，捐血躺著就可以助人，因此每年參加苗栗縣政府元旦升旗典禮後捐血，一年的第一天從行善開始，至今累積捐全血及血小板共446次，合計11萬1500西西。

「能夠捐血是福分」！陳宗聖表示，過程中必須自我要求，保持健康與活力，才能夠捐血，再來就是結交許多流著同樣血液的異父異母的兄弟，有時你幫助人，創造了價值，有可能就會回向，生命中出現貴人，希望大家一起挽袖捐血救人。 捐血人陳宗聖（右）、謝東宏（左）今天捐血兼敘舊，過快樂元旦。圖／陳宗聖提供

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