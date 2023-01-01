不滿年終差超大 長榮航勤「怒不出勤」航班大亂 近31班誤點

（12:50更新）

針對桃園機場今天長榮航空出發航班延遲情形，機場公司已於第一時間接獲訊息後，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於上午8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。

統計截至上午11時為止，共延誤出境31班次(客機24、貨機7)，入境16班次（客機13班次、貨機3班次），約2965旅客出境受影響。目前已紓解出境客機共17班次，機場公司將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客；同時亦請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要之服務，並維持航廈之正常運作。

（11:30更新）

長榮海運員工年終日前剛出爐，最高有人領到52個月，改寫去年長榮海運寫下的上市櫃年終獎金40個月的紀錄，長榮航空今年年終入帳，確定有三個月，是去年的兩倍。不過相較於海運、空運員工荷包賺滿滿，長榮國際儲運僅3.5個月，長榮航勤也只有1個月。年終「差超大」，也引發員工不滿，長榮航勤員工近兩日乾脆大請假，導致客貨機行李下不完，機場航班大亂，出入境航班都有出現延遲0.5個小時至3個小時的狀況，今天截至上午9時止，客貨機就已近20班誤點。

長榮航勤主要是提供行李貨物裝卸、航機清潔以及各項航機地面設備支援，去年受到疫情影響，年終僅一個月，今年雖然航空業復甦，發出一個月年終，明年加薪2000元，但相較於長榮其他公司，仍相去甚遠，再加上長勤原本就長期人力不足，每個人工作都爆量，在「薪情不佳」的情況下，員工從昨天開始就有不少人請假，今天更是自發性依法休假不加班，讓原本不足的人力雪上加裝，影響貨運和客機航班。

知情人士表示，以昨天為例，裝卸課早班應到89人，但請假的就有33人，即便再加上其他支援人力，作業總人力也僅74人，只好減少航班作業人力及貨機延後作業，但扔無法因應。

知情人士表示，長勤的裝卸課每天都請假請破百人，地下室的行李服務課也是1、20人在請假，出境航班行李沒人裝櫃，裝完櫃送機邊變成沒人打櫃，導致所有出境航班全部延遲，入境航班也是，最後一件入境行李上轉盤是航班抵達後的2小時，貨機就更不用說了，從早上延遲到晚上，從晚上延遲到隔天清晨。

其中像是長榮BR211飛往曼谷的班機，原訂應今天上午7時45分起飛，未料竟延誤整整3個小時才起飛，實際起飛時間是上午10點32分；另外像是BR237，台北飛往飛雅加達，表定上午9時起飛，但現在還飛不出去。

長榮航勤表示，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空今天上午由台北出發之航班多有延誤之情況，抵達之航班行李提領作業亦較為緩慢；長榮航勤已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。

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