法鼓山農禪寺復辦跨年夜 逾2500人金剛經牆下迎2023年

歷經疫情，法鼓山農禪寺於昨晚7點，復辦了跨年夜活動。法鼓山表示，今年民眾參與更為踴躍，超過2500人一同誦念金剛經、叩鐘偈，寺方著名景觀「金剛經牆」也再度於跨年夜亮起。 元旦清晨6點在法鼓山園區，則有早課持誦大悲咒，為今年要送到全國各分寺院，和社會大眾結緣的平安米加持祝福。今年的平安米採自新北金山地區的友善農作，盼鼓勵善用耕地、愛護環境。

昨晚7點，農禪寺各殿堂、廊道坐滿2500多名信眾，隨同法師誦念「金剛經」、「叩鐘偈」，迎接寧靜安詳的新年；著名景觀「金剛經牆」也在明澈、悠揚的大磬聲中亮起，與大眾的智慧心光相互照映。

跨年到農禪寺抽取「新年心功課」、吃塊桂圓糕，已是信眾這10年來養成的傳統。監院果毅法師表示，對佛教來說，「每個當下都是新的開始」，活動因疫情時隔兩年再度復辦，寺方並提供結緣經本，就是期盼大家慢慢練習自我消融，新年都能有新的開始、新的發願、新的希望。

元旦清晨，在民眾到各分寺院做早課的同時，法鼓山金山園區也將今年要和社會大眾結緣的平安米，安置於大殿佛前加持。藉由方丈和尚與僧團〈大悲咒〉課誦的祈願，融入佛法僧的祝福。

園區副都監果高法師說，近年來法鼓山的平安米，均以環保護生的農法為主，今年首度採用金山在地，推廣多年有成的友善稻作，產量雖然不多，但善用耕地、愛護環境的精神值得鼓勵。平安米在祈福儀式圓滿後，將送往法鼓山各分寺院，在春節期間和民眾結緣。

法鼓山表示，方丈和尚果暉法師今日清晨6點率同僧眾，在法鼓山園區新年首場早課，以持誦「大悲咒」共同圓滿祈福。元旦前夕，方丈和尚也專程至北投農禪寺跨年活動，藉由「金剛經」的空與有，開示如何修福修慧迎新年。 法鼓山著名景觀「金剛經牆」，跨年夜在明澈、悠揚的大磬聲中亮起。圖／法鼓山提供

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