元旦連假第二天出遊 大雅系統交流道車多

今天是元旦連假第二天，根據台中市警方截至上午10時的掌握，目前國道1號、3號、4號都正常順暢，但大雅系統交流道車輛較多，但仍屬車流正常，能依序行進狀況，相關國道交流道，警方都有安排交整崗協助交通疏導。

台中市警局交通大隊表示，截至上午10時許的調查，國道1號、3號、4號雙向車行都正常順暢；國道一號系統交流道部分，大雅、南屯、台中、豐原等系統交流道，大雅系統有車多狀況，但仍屬上下匝道車流正常、能依序行進。

另外，國道3號所屬大甲交流道、沙鹿交流道、龍井交流道、中投交流道及其周邊道路，目前車流都正常順暢。

台中交大表示，市區道路，以及台74線、台61線、台63線快速道路部分，也無車多、壅塞狀況，而和平區沒下雪，交通順暢，常塞車的大遠百、新光三越周邊道路，目前尚屬正常。

台中交大指出，交大、各分局將持續管控轄內路況，運用LINE即時與本轄有關單位，包括警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局聯繫，掌握路況。 今天是元旦連假第二天，台中市交大截至上午10時掌握，市區道路、國道、快速道路的車況都正常。圖／台中市交大提供 今天是元旦連假第二天，台中市交大截至上午10時掌握，市區道路、國道、快速道路的車況都正常。圖／台中市交大提供 今天是元旦連假第二天，台中市交大截至上午10時掌握，市區道路、國道、快速道路的車況都正常。圖／台中市交大提供

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