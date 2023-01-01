大雨特報 元旦連假各地濕涼 迎風面雨勢較大

今天2023年元旦，也是連假第二天，東北季風影響，氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，台灣還是接續跨年夜的東北季風天氣型態，在北部、東半部還是陰有陣雨的天氣為主，清晨低溫相較昨天略有回升，本島平地以苗栗三灣的14.3度最低，其他縣市大都在15度以上。

他說，除了是因為季風稍微減弱之外，另一個原因是中層有些南方水氣通過，全台雲量偏多，阻礙了輻射冷卻，就連天氣一向較為穩定的中南部都轉為多雲到陰，偶爾會夾雜著毛毛雨或小雨，也讓不少早起看曙光的朋友失望了。

今天白天各地回暖的幅度都不大，李至晟表示，尤其是大台北到宜蘭高溫都只有18-20度，桃竹苗往南走高溫才有機會來到20度以上，不過也大多22-24度，如果在沿海地區配合強風感覺還是有點涼的，外出要留意保暖。

至於水氣這麼多，是否有降雪的機會？李至晟說，目前在交通比較方便的合歡山氣溫大概在1-2度，還不夠冷，只有在像雪山之類更高也更難抵達的高山區才比較有機會。

綜觀未來一周的天氣，李至晟說，還是以東北季風的天氣型態為主，要到後期，大約在周四到周五會有個減弱的空檔；高空水氣則是逐漸減少。預測明天的天氣跟今天差不多，一樣是迎風面降雨比較持續，西半部陰涼偶有降雨，濕濕涼涼的天氣。

他表示，周二到周三南方水氣開始減少，中南部雖然雲量還是偏多，但降雨可望停止，北部，東半部則還是陰有雨的天氣。

氣溫方面，李至晟說，因為東北季風增強，稍微補充了一些冷空氣，氣溫會短暫下降個1-2度。等周四至周五全台將以晴到多雲的天氣為主，只有在迎風面沿海或山區還有局部地形性降雨的機會。

但他說，目前看來在周五晚間到周末，又會有一波東北季風補充下來，水氣比這波少，台灣又會回到典型東北季風的天氣型態。因為時間比較遠，還有變動性，多留意最新的天氣動態。

至於空氣品質方面，李至晟說，近期的東北季風雖然有挾帶一些細懸浮微粒，不過在靠近台灣時有被降雨給清除了一些，預測只有海峽沿岸受到影響，局部有機會來到普通，比較值得關注的還是在下風處的南部，因為降雨不多，再加上在風速小時擴散條件比較弱，這幾天平地空氣品質將落在普通到對敏感族群不健康的邊緣，戴口罩出門比較保險。 台灣還是接續跨年夜的東北季風天氣型態，在北部、東半部還是陰有陣雨的天氣為主。本報資料照片

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